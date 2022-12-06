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Минобороны России показало кадры учений по “зачистке” населенного пункта на полигоне в Белоруссии

Министерство обороны России показало видеозаписи тактических учений, на которых военнослужащие подразделений Западного военного округа (входит в региональную группировку войск Белоруссии) отрабатывали “зачистку” в густонаселенных районах.

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