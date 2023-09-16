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Анастасия Гореева: «Не скажу, что бежала на все бабки – с запасом, настраивалась на стрельбу. Последним выстрелом промахнулась, поспешила»

Гореева в гонке завоевала серебро, победила Елизавета Каплина.  «Наверное, это хороший результат. У меня была такая тактика – хотелось психологически выбить кого-то, что на разгоне уже проигрывают.

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