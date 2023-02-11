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Обозреватель Times Пэррис: “Запад должен участвовать в будущих переговорах России и Украины”

Обозреватель Times Пэррис: “Запад должен участвовать в будущих переговорах России и Украины”

В своей колонке в The Times бывший член британского парламента Мэтью Пэррис пишет, что Запад должен быть вовлечен в мирные переговоры между Украиной и Россией.

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