Появилась расшифровка разговора арбитра Буланова с капитаном "Спартака" Зобниным

Telegram-канал "Первый спорт" опубликовал расшифровку разговора главного судьи матча за Суперкубок "Зенит" - "Спартак" Евгения Буланова с капитаном красно-белых Романом Зобниным в тот момент, когда стало известно, что ворота на серию пенальти были выбраны без жеребьевки.