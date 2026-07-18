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Газета.ру

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Появилась расшифровка разговора арбитра Буланова с капитаном "Спартака" Зобниным

Появилась расшифровка разговора арбитра Буланова с капитаном "Спартака" Зобниным

Telegram-канал "Первый спорт" опубликовал расшифровку разговора главного судьи матча за Суперкубок "Зенит" - "Спартак" Евгения Буланова с капитаном красно-белых Романом Зобниным в тот момент, когда стало известно, что ворота на серию пенальти были выбраны без жеребьевки.

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