Chinese Tankers Push Through Bab el-Mandeb Despite Houthi Blockade Threats

Two China-owned and operated tankers loaded with Saudi crude continued on Thursday to travel in the Red Sea toward the Bab el-Mandeb Strait despite the overnight Houthi attacks on Saudi vessels, ship-tracking data monitored by Bloomberg showed.
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