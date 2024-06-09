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ДО БЕРЛИНА "САРМАТУ" ЛЕТЕТЬ 106 СЕКУНД, ДО ПАРИЖА - 200. КАКИМ БУДЕТ НАШ ОТВЕТ НА "ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ"

ДО БЕРЛИНА "САРМАТУ" ЛЕТЕТЬ 106 СЕКУНД, ДО ПАРИЖА - 200. КАКИМ БУДЕТ НАШ ОТВЕТ НА "ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ"

Но фоне продолжающейся эскалации конфликта со стороны НАТО и участившихся провокаций, в том числе, в виде публичных разрешений Киеву атаковать территории России вдали от зоны боевых действий западных оружием, блогеры опубликовали любопытные данные.

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Комментарии
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Лев Добрый
Так это же прекрасно, надо постоянно рекламировать это!!!👍👈😱😜⚔️🤠
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13 час.

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