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Царьград

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Симона Байлз оказалась в больнице, причина визита неизвестна

Симона Байлз оказалась в больнице, причина визита неизвестна

Семикратная олимпийская чемпионка Симона Байлз вновь в больнице, не уточняя причины. Спортсменка выложила фото с мужем Джонатаном Оуэнсом в Instagram*.

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