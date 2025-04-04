Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 074 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Скоробогатов
    ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ..А не в СОЧИ...Рубен Татулян под...
  • Дмитрий
    По уши в грязи. В...
  • Алексей Тан
    И ещё что "интересно".... чем больше "союзнические" УЗЫ... с ИНОРОДНОЙ Беларусью... тем БОЛЬШЕ навал мигрантов в Росс...Россия-США: из та...

«Я думал штраф. Как теперь зарабатывать?»: Среди мигрантов зреет паника - в Москве и Спб после рейдов на курьеров уже изъяты тысячи мопедов

«Я думал штраф. Как теперь зарабатывать?»: Среди мигрантов зреет паника - в Москве и Спб после рейдов на курьеров уже изъяты тысячи мопедов

Yur-gazeta.Ru В последнее время в крупных российских мегаполисах, таких как Москва и Санкт-Петербург, активизировались масштабные полицейские рейды, нацеленные на курьеров-мигрантов, использующих электрические велосипеды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СК
Сергей Козлов
Совершенно верно надо немного остановиться и оглядеться люди куда вы бежите ходите за продуктами сами наслаждайтесь процессом подготовки еды учавствуйте в своей жизни сами а не курьеры
Ответить
9 час.
АС
Александр Созинов
По поводу самого сервиса доставки вопрос отдельный. Лень готовить или некогда, или ещë какая причина, но факт наличия спроса на доставку рождает услугу. И да, у нас почему-то власти годами не желают видеть проблему, а потом сразу рубят головы. Конечно законно без регистрации использовать только электровелосипеды до 250Вт, но прежде, чем так радикально рубить необходимо, всё-таки, через СМИ, те же т.н. диаспоры провести активное оповещение о такой норме закона. Дать время на приведение этих требований в соответствие. Многим, действительно, невдомёк о норме по мощности электричек.   По нелегалам без вопросов.     Давно пора обязать службы доставки использующих СИМы обеспечить своих курьеров идентификационными номерами и самим контролировать на чем они ездят. При заключении трудовых договоров они должны довести всю необходимую правовую информацию до работников. А так получается, что коммерсы от доставок беспредельно рубят бабло, как говорится, а страдают честные труженники. С ними то можно было и поаккуратнее. Опять гоняют плотву, а щуки остаются нетронутыми. Какие меры приняты к тем, кто принял на работу нелегалов и без патентов?!
Ответить
7 час.
Марина Львова
Как-то раньше обходились без них. А сейчас столько проблем... А выгода - ноль целых хрен десятых...
Ответить
3 час.
наверх