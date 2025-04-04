Yur-gazeta.Ru В последнее время в крупных российских мегаполисах, таких как Москва и Санкт-Петербург, активизировались масштабные полицейские рейды, нацеленные на курьеров-мигрантов, использующих электрические велосипеды.
«Я думал штраф. Как теперь зарабатывать?»: Среди мигрантов зреет паника - в Москве и Спб после рейдов на курьеров уже изъяты тысячи мопедов
Комментарии
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СК
Сергей Козлов
Совершенно верно надо немного остановиться и оглядеться люди куда вы бежите ходите за продуктами сами наслаждайтесь процессом подготовки еды учавствуйте в своей жизни сами а не курьеры
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9 час.
АС
Александр Созинов
По поводу самого сервиса доставки вопрос отдельный. Лень готовить или некогда, или ещë какая причина, но факт наличия спроса на доставку рождает услугу. И да, у нас почему-то власти годами не желают видеть проблему, а потом сразу рубят головы. Конечно законно без регистрации использовать только электровелосипеды до 250Вт, но прежде, чем так радикально рубить необходимо, всё-таки, через СМИ, те же т.н. диаспоры провести активное оповещение о такой норме закона. Дать время на приведение этих требований в соответствие. Многим, действительно, невдомёк о норме по мощности электричек. По нелегалам без вопросов. Давно пора обязать службы доставки использующих СИМы обеспечить своих курьеров идентификационными номерами и самим контролировать на чем они ездят. При заключении трудовых договоров они должны довести всю необходимую правовую информацию до работников. А так получается, что коммерсы от доставок беспредельно рубят бабло, как говорится, а страдают честные труженники. С ними то можно было и поаккуратнее. Опять гоняют плотву, а щуки остаются нетронутыми. Какие меры приняты к тем, кто принял на работу нелегалов и без патентов?!
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7 час.
Марина Львова
Как-то раньше обходились без них. А сейчас столько проблем... А выгода - ноль целых хрен десятых...
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3 час.
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