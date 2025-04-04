«Я думал штраф. Как теперь зарабатывать?»: Среди мигрантов зреет паника - в Москве и Спб после рейдов на курьеров уже изъяты тысячи мопедов

АС

Александр Созинов

По поводу самого сервиса доставки вопрос отдельный. Лень готовить или некогда, или ещë какая причина, но факт наличия спроса на доставку рождает услугу. И да, у нас почему-то власти годами не желают видеть проблему, а потом сразу рубят головы. Конечно законно без регистрации использовать только электровелосипеды до 250Вт, но прежде, чем так радикально рубить необходимо, всё-таки, через СМИ, те же т.н. диаспоры провести активное оповещение о такой норме закона. Дать время на приведение этих требований в соответствие. Многим, действительно, невдомёк о норме по мощности электричек. По нелегалам без вопросов. Давно пора обязать службы доставки использующих СИМы обеспечить своих курьеров идентификационными номерами и самим контролировать на чем они ездят. При заключении трудовых договоров они должны довести всю необходимую правовую информацию до работников. А так получается, что коммерсы от доставок беспредельно рубят бабло, как говорится, а страдают честные труженники. С ними то можно было и поаккуратнее. Опять гоняют плотву, а щуки остаются нетронутыми. Какие меры приняты к тем, кто принял на работу нелегалов и без патентов?!