Десантники в Курской области эвакуировали трофейные Bradley и Kirpi

Российские десантники в курском приграничье эвакуировали с поля боя и смогли отремонтировать трофейные боевую машину пехоты М2 Bradley американского производства и турецкий бронеавтомобиль Kirpi, использовавшиеся боевиками ВСУ.
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