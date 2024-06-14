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США назвали неприемлемым предложение РФ по мирному урегулированию на Украине

США назвали неприемлемым предложение РФ по мирному урегулированию на Украине

Предложение России по мирному урегулированию конфликта на Украине является неприемлемым для международного сообщества, заявил заместитель постоянного представителя США при ООН по специальным политическим вопросам Роберт Вуд 14 июня.

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