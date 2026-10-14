Силы ПВО сбили за ночь 180 летевших на Москву дронов

За ночь с 13 на 14 октября средства противовоздушной обороны сбили 180 украинских беспилотников, летевших на Москву.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Каллас анонсирова...
- JF TV8: власти Молда...
- JF Секретарь Совбеза...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым