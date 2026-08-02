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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава Ассоциации европейских лиг Шефер призвал Инфантино уйти в отставку: «После такого только одно решение»

Глава Ассоциации европейских лиг Клаудиус Шефер призвал Джанни Инфантино покинуть пост президента ФИФА после истории с возможной продажей доли в коммерческих правах на чемпионат мира.

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