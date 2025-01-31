Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Значение слова лицемерие надо напоминать?

Значение слова лицемерие надо напоминать?

Vik Журналист Стешин постит душещипательное: Русский тарантасъ (https://t.me/DmitriySteshin/12648) То, что сегодня происходит вокруг музея СВО во Владимире, — это проверка на прочность не только для местного бизнеса, но и для всего общества Хороший проникновенный текст про память героям, музей, матерей участников СВО.

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Комментарии
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Зоя Мартьянова
За лицемерие, словоблудие и лжесвидетельство нужно в Государственной Думе принять закон о привлечении к уголовной ответственности, вплоть лишения российского гражданства и паспорта и иже вытекающими последствиями и с конфискацией имущества, чтобы внутриполитический конфликт и раскол народа против Российского государства не работали, приравнять к Госизмене и предательству по отношению к Родине, к России.
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19 час.
валерия
Честность журналиста??? Не смешите  мои тапки.... Да и про честность комерсов тоже   &quot; будем посмотреть&quot;. А приплетать патриотизм под мерзкие капиталистические  замыслы не в новинку нашим  &quot;бизнеснелюдям&quot;
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10 час.
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