Значение слова лицемерие надо напоминать?

Зоя Мартьянова

За лицемерие, словоблудие и лжесвидетельство нужно в Государственной Думе принять закон о привлечении к уголовной ответственности, вплоть лишения российского гражданства и паспорта и иже вытекающими последствиями и с конфискацией имущества, чтобы внутриполитический конфликт и раскол народа против Российского государства не работали, приравнять к Госизмене и предательству по отношению к Родине, к России.