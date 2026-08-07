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Финансовые результаты Leggett & Platt за второй квартал 2026 года и ход сделки с Somnigroup

Финансовые результаты Leggett & Platt за второй квартал 2026 года и ход сделки с Somnigroup

Американский диверсифицированный производитель компонентов для мебели, матрасов и автомобильной промышленности Leggett & Platt, Incorporated (NYSE: LEG) опубликовал финансовые результаты за второй квартал 2026 года.

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