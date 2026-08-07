Финансовые результаты Leggett & Platt за второй квартал 2026 года и ход сделки с Somnigroup

Американский диверсифицированный производитель компонентов для мебели, матрасов и автомобильной промышленности Leggett & Platt, Incorporated (NYSE: LEG) опубликовал финансовые результаты за второй квартал 2026 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии