Гильдия сценаристов США официально завершила забастовку

Гильдия сценаристов Америки официально объявила о завершении забастовки. Представители организации заявили, что новый контракт с ассоциацией продюсеров был одобрен и ратифицирован практически единогласно.
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