5 фантастических историй с искусственным интеллектом в роли главного героя

В наши дни никто не удивится роботам, наделенным каким-то подобием разума. В конце концов, мы живем во времена нейросетей, занимающихся творчеством, и роботов-пылесосов, ориентирующихся в пространстве не хуже людей.
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