RS: Шольц выступил за мир на Украине, потому что сдает позиции

Почему канцлер Германии вдруг затребовал мира на Украине © AP Photo / Boris Roessler/Pool via AP Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Шольц призвал к дипломатическому решению конфликта на Украине, пишет RS.