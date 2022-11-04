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Жюанн Бегарен и Петар Попович – авторы лучших моментов 4-го тура Еврокубка

Жюанн Бегарен и Петар Попович – авторы лучших моментов 4-го тура Еврокубка

Еврокубок представил подборку лучших моментов 4-го раунда регулярного чемпионата. Топ-10 возглавили Жюанн Бегарен («Париж») и Петар Попович («Будучность»).

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