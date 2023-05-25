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Россияне стали чаще страховаться от укусов клещей

Россияне стали чаще страховаться от укусов клещей

Согласно исследованию финансового маркетплейса «Выберу.ру», россияне в этом году реже искали онлайн-запросы на туристические страховки на майские праздники по сравнению с прошлым годом.

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