Россияне стали чаще страховаться от укусов клещей

Согласно исследованию финансового маркетплейса «Выберу.ру», россияне в этом году реже искали онлайн-запросы на туристические страховки на майские праздники по сравнению с прошлым годом.
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