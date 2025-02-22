Bloomberg: Трамп пригрозил главам фармкомпаний пошлинами на ввоз продукции

Президент Дональд Трамп встретился с главами американских фармацевтических компаний и пригрозил, что они столкнутся с пошлинами на ввоз продукции, если не перенесут производство на территорию Соединенных Штатов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии