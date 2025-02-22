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Bloomberg: Трамп пригрозил главам фармкомпаний пошлинами на ввоз продукции

Bloomberg: Трамп пригрозил главам фармкомпаний пошлинами на ввоз продукции

Президент Дональд Трамп встретился с главами американских фармацевтических компаний и пригрозил, что они столкнутся с пошлинами на ввоз продукции, если не перенесут производство на территорию Соединенных Штатов.

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