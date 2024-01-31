Экс-депутат рады объяснил отказ ряда украинских военных занять место Залужного

История якобы с отставкой главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного стала провальной для офиса президента страны Владимира Зеленского, и никто из военного руководства не хочет участвовать в этом.
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