Сенатор США раскритиковала минеральную сделку из-за риска начала войны

Американо-украинская сделка по минеральным ресурсам может привести к новому вооруженному конфликту. Об этом в пятницу, 2 мая, заявила член палаты представителей конгресса США, республиканка от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин.
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