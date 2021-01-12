Самые надежные автомобили, которые уже проехали по 2 миллиона километров

В нынешних реалиях, пробег у автомобиля в 300 000 - 500 000 километров, это уже отличный результат. Но изучая автомобили более глубоко, наша команда наткнулась на автомобили, двигатели которых уже проработали и проехали более 2 миллионов километров.
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