Михаил Дегтярев поддержал апелляции ФХР против ИИХФ и сообщил, кого еще Россия пригласила в суд

Министр спорта РФ и председатель ОКР Михаил Дегтярёв прокомментировал подачу Федерацией хоккея России жалобы в Дисциплинарный совет ИИХФ на июльские решения Совета ИИХФ (о сохранении в силе запрета на участие российских команд в международных соревнованиях) и одновременной апелляции в Спортивный арбитражный суд на это же решение Совета ИИХФ: «Правота в этом деле на стороне России.