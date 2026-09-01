Михаил Дегтярев поддержал апелляции ФХР против ИИХФ и сообщил, кого еще Россия пригласила в суд

Министр спорта РФ и председатель ОКР Михаил Дегтярёв прокомментировал подачу Федерацией хоккея России жалобы в Дисциплинарный совет ИИХФ на июльские решения Совета ИИХФ (о сохранении в силе запрета на участие российских команд в международных соревнованиях) и одновременной апелляции в Спортивный арбитражный суд на это же решение Совета ИИХФ: «Правота в этом деле на стороне России.
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