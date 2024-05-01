Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации на 1 мая

Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения спецоперации на Украине. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 14, 63 механизированных, 57 мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Загоруйковка Харьковской области, Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
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