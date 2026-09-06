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Царьград

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Главное за ночь 6 сентября: атаки дронов на Россию утихли

Главное за ночь 6 сентября: атаки дронов на Россию утихли

Что привезли в Москву посланники Трампа, и сколько продлится затишье. Воскресенье, 6 сентября 2026 года, войдет в хронику специальной военной операции как один из самых спокойных дней за последние месяцы.

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