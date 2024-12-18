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«Радиостанцию Судного дня» могли взломать, звучат SHAMAN и «Лебединое озеро»

«Радиостанцию Судного дня» могли взломать, звучат SHAMAN и «Лебединое озеро»

В эфире радиостанции УВБ-76, известной среди радиолюбителей как «Жужжалка», а также её называют «Радиостанция Судного дня», вслед за длинным набором сообщений зазвучали известная патриотическая песня SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) «Я — русский», «Лебединое озеро», а затем гимн СССР.

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