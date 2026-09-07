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Нижегородская правда

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Равные возможности для молодежи обсудили на форуме «Ритм молодых»

Равные возможности для молодежи обсудили на форуме «Ритм молодых»

В Городецком районе завершился подростковый инклюзивный форум «Ритм молодых», объединивший участников из 29 муниципалитетов Нижегородской области и города Вязники Владимирской области.

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