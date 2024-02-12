Американский OSINT-блогер слил фото подбитых в бою РСЗО HIMARS в США

Поврежденную на Украине военную технику тайно доставляют в США на ремонт.Американский OSINT-блогер с ником KeyStone Intel опубликовал фотографии поврежденных ракетных систем залпового огня HIMARS, которые отправили с Украины в США на ремонт.
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