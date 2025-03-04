Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 904 подписчика

Быстро "переобулся": Подоляка высмеял Зеленского после фиаско в Белом доме

Быстро "переобулся": Подоляка высмеял Зеленского после фиаско в Белом доме

Юрий Подоляка в своём стиле резко раскритиковал Зеленского в Telegram-канале. Он подчеркнул, что как только Трамп показал, что настроен полностью прекратить поставки вооружений, тот сразу сменил свою риторику.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх