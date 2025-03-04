Быстро "переобулся": Подоляка высмеял Зеленского после фиаско в Белом доме

Юрий Подоляка в своём стиле резко раскритиковал Зеленского в Telegram-канале. Он подчеркнул, что как только Трамп показал, что настроен полностью прекратить поставки вооружений, тот сразу сменил свою риторику.
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