Американская молодежь все активнее использует криптовалюту

Недавний опрос, проведенный Emerson College, выявил заметную тенденцию в вовлеченности в криптовалюту среди избирателей США, в частности подчеркивая сильную склонность лиц в возрасте до 40 лет к цифровым активам.
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