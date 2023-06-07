Россия получила всевидящий глаз из космоса

Аппарат «Кондор-ФКА» на орбите позволит следить за земной поверхностью при любой погоде 29 мая 2023, 08:50Фото: Сергей Савостьянов/ТАССТекст: Михаил Котов Россия вывела на орбиту аппарат, несущий на борту прорывные для нашей страны технологии.