Закон и Порядок

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Россия получила всевидящий глаз из космоса

Россия получила всевидящий глаз из космоса

Аппарат «Кондор-ФКА» на орбите позволит следить за земной поверхностью при любой погоде    29 мая 2023, 08:50Фото: Сергей Савостьянов/ТАССТекст: Михаил Котов Россия вывела на орбиту аппарат, несущий на борту прорывные для нашей страны технологии.

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