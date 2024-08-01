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Губерниев обратился к Медведеву после вылета теннисиста с Олимпиады

Губерниев обратился к Медведеву после вылета теннисиста с Олимпиады

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обратился к российскому теннисисту Даниилу Медведеву после его вылета с Олимпийских игр в Париже (проиграл в матче 1/8 финала в одиночном разряде канадцу Феликсу Оже-Альяссиму, а также в матчах в парном разряде и миксте.

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