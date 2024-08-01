Губерниев обратился к Медведеву после вылета теннисиста с Олимпиады

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обратился к российскому теннисисту Даниилу Медведеву после его вылета с Олимпийских игр в Париже (проиграл в матче 1/8 финала в одиночном разряде канадцу Феликсу Оже-Альяссиму, а также в матчах в парном разряде и миксте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии