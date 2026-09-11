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Нефть завершает неделю выше $100 впервые с мая

Нефть завершает неделю выше $100 впервые с мая

Нефть может завершить неделю выше $100 за баррель впервые с середины мая. 11 сентября ноябрьские фьючерсы на марку Brent стоили около $106 за баррель, WTI — около $101, причем оба сорта с начала недели прибавили более 10%, сообщает Reuters.

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