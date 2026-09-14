Синоптик Шувалов: в Москве 17 сентября потеплеет до +22 °С

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал потепление в Москве до +22 °С в четверг, 17 сентября, после чего в столицу придут дожди и температура снизится.
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