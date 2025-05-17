Астроном-любитель создал панораму, включающую Галактику Боде, «Сигарообразную галактику» и редкую туманность

Астроном-любитель Грег Мейер запечатлел потрясающую космическую панораму, включающую спиральную галактику M81 (также известную как Галактика Боде) и расположенную рядом «Сигарообразную галактику» (M82), на фоне тусклого облака интегральной туманности (IFN).
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