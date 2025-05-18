35 вопросов на засыпку: как получить права на управление яхтой

Каждый совершеннолетний россиянин может стать капитаном собственного катера или яхты. Правда, сделать это сложнее, чем получить права на автомобиль: 35 экзаменационных вопросов, а не 20, как в ГИБДД, знание назубок знаков водной навигации, умение проложить курс и вовремя отреагировать на команду «Человек за бортом!» и всего две попытки на пересдачу.