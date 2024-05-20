Небензя: международному сообществу необходимо оказывать давление как на Израиль, так и на США

Перспективы перевода конфликта в политико-дипломатическое русло «выглядят призрачными» Международному сообществу в контексте конфликта в секторе Газа необходимо продолжать оказывать давление не только на Израиль, но и на его главного союзника – США.
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