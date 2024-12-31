КЧС утвердила меры по госзакупкам энергии в условиях чрезвычайного положения

Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) утвердила ряд необходимых мер по обеспечению бесперебойности поставок электроэнергии, природного газа, тепловой энергии, услуг водоснабжения и канализации потребителям в условиях чрезвычайного положения.
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