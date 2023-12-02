Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 937 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Луговцев
    А что ж ты сама много не на рожала"Жестоко, безумие...
  • Зоя
    старикан,побитый молью,у ж давно никому не интересен....Макаревич* отомст...
  • Андрей Михайлов
    зависит от того, какой урок все вынесут из этих событийСпрашивают, как ж...

Как американцам удалось переформатировать сознание украинцев

Как американцам удалось переформатировать сознание украинцев

Сижу как обычно перед телеящиком и смотрю «Вечер с Владимиром Cоловьевым». И что я слышу? В передаче подняли вопрос: «Как американцам удалось переформатировать сознание украинской нации?» C русскими же не получилось, хотя денег на это выделили на порядок больше.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
VV
Vladimir Vlasov
Да очень просто. Сначала загнали народ в нищету, а затем пообещали рай на земле в виде членства в ЕС.
Ответить
14 час.
Natalija Osminina
Автор имел в виду, что чтобы так закодироваться, нужно иметь червоточину.
Ответить
13 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Так же как большевикам с марксизмом ленинизмом.
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх