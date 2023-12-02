Сижу как обычно перед телеящиком и смотрю «Вечер с Владимиром Cоловьевым». И что я слышу? В передаче подняли вопрос: «Как американцам удалось переформатировать сознание украинской нации?» C русскими же не получилось, хотя денег на это выделили на порядок больше.
Как американцам удалось переформатировать сознание украинцев
Комментарии
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VV
Vladimir Vlasov
Да очень просто. Сначала загнали народ в нищету, а затем пообещали рай на земле в виде членства в ЕС.
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14 час.
Natalija Osminina
Автор имел в виду, что чтобы так закодироваться, нужно иметь червоточину.
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13 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Так же как большевикам с марксизмом ленинизмом.
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11 час.
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