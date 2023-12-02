Как американцам удалось переформатировать сознание украинцев

Сижу как обычно перед телеящиком и смотрю «Вечер с Владимиром Cоловьевым». И что я слышу? В передаче подняли вопрос: «Как американцам удалось переформатировать сознание украинской нации?» C русскими же не получилось, хотя денег на это выделили на порядок больше.