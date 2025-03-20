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Кортунов: итоги разговора Путина и Трампа «высветили» разногласия в ЕС

Кортунов: итоги разговора Путина и Трампа «высветили» разногласия в ЕС

Научный руководитель Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о том, что политики ЕС отказываются принимать условия России по урегулированию украинского конфликта.

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