Кортунов: итоги разговора Путина и Трампа «высветили» разногласия в ЕС

Научный руководитель Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о том, что политики ЕС отказываются принимать условия России по урегулированию украинского конфликта.
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