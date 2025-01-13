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Германская партия BSW потребовала перемирия в конфликте на Украине

Германская партия BSW потребовала перемирия в конфликте на Украине

Германская партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) одобрила на съезде в Бонне предвыборную программу, в которой потребовала возобновления поставок российского газа и перемирия в конфликте на Украине.

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