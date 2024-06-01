Роман Вильфанд предупредил об агрессивном солнце

В Центральном федеральном округе зафиксированы высокие индексы ультрафиолета, в связи с чем стоит минимизировать пребывание на солнце, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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