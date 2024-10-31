Две пожилые женщины погибли под колесами автомобилей

В Новосибирске произошло два ДТП, закончившихся гибелью пенсионерок. В Новосибирске накануне поздно вечером водитель 1969 года рождения на автомобиле ВАЗ-21110 напротив дома № 85 по улице Троллейная сбил пешехода.
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