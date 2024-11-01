Выручка ПАО «ИВА» выросла за 9 месяцев на 52%

По итогам 9 месяцев 2024 выручка ПАО «ИВА» выросла на 52% год к году и составила 1,4 млрд руб., при этом в 3 квартале рост выручки ускорился и составил 63% по сравнению с 3 кварталом 2023 года, следует из отчетности компании.