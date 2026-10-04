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Слишком опасное лицо: как Иван Бортник стал Промокашкой вместо Шарапова

Слишком опасное лицо: как Иван Бортник стал Промокашкой вместо Шарапова

Иван Бортник умер вечером 4 января 2019 года — дома, в московской квартире. 79 лет. Рядом была Татьяна, жена, с которой он прожил полвека и которая в последние годы стала ему глазами и руками.

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