Какими рекламными инструментами нужно пользоваться — отвечают участники 7-го Национального рекламного форума

С 15 по 17 ноября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» проходил Национальный рекламный форум. Его участники рассказали «Снобу», какие механики помогают бренду заявить о себе и привлечь к своему продукту новую аудиторию.
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