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Президент «Зенита» Медведев о возможном дебюте в Медиалиге: «Мой процент готовности пока процентов 50»

«Планирую ли сыграть за «Чисто Питер»? Как только буду готов и тренер поставит, сыграю. Мой процент готовности пока процентов 50», – заявил президент «Зенита».

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