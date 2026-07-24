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«Солнцепек» уничтожил пункт размещения пехоты ВСУ на Краснолиманском направлении

«Солнцепек» уничтожил пункт размещения пехоты ВСУ на Краснолиманском направлении

Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) 25‑й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожил пункт временного размещения пехоты ВСУ на Краснолиманском направлении СВО.

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