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Бывший «ангел» Victoria's Secret отказалась от бюстгальтера на фото

Бывший «ангел» Victoria's Secret отказалась от бюстгальтера на фото

Шведская топ-модель Эльза Хоск снялась в откровенном виде на новых фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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